Ormai la Coppa Europa Giovanile di Arrampicata Speed è una faccenda quasi tutta Italiana, come dimostrano i quattro ori conquistati dalla nostra nazionale a Puurs in Belgio, uno di questi appannaggio di Faenza con la bella prova di Marco Rontini, l’altro di Ravenna grazie a Ludovico Borghi. Numerose anche le medaglie vestite col tricolore, tra le quali l’argento di Jacopo Stefani, che finalmente si sblocca nelle competizioni internazionali. Buona settima posizione di Alice Strocchi.

Facendo i conteggi a una gara dal termine di Coppa Europa, a questo punto le possibilità di vittoria finale dei nostri sono piuttosto alte, considerando anche la possibilità di uno scarto.

A Ludovico dovrebbe bastare un buon piazzamento dopo due vittorie e un quarto posto, mentre Marco se la giocherà con il compagno di squadra, il Modenese Daniele Balestrazzi. Più distanti Alice e Jacopo, ma con concrete speranze di podio.

Non ci siamo dimenticati di Giulia Randi che, visto il vantaggio nei confronti delle avversarie, ha disertato la competizione in Belgio scegliendo la più vicina Svizzera e precisamente Villars, per esordire in Coppa del Mondo Speed Senior dove è riuscita ad entrare nella top ten, nonostante la sfortuna nelle eliminatorie dirette quando si è trovata contro l’atleta che avrebbe poi vinto l’oro. Due ritocchi al suo primato personale in altrettante salite, sono comunque di buon auspicio per il futuro.