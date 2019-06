Carenza di medici e infermieri in alcuni reparti degli ospedali, medici di famiglia che fra qualche anno andranno in pensione in blocco senza che ci sia un sufficiente ricambio generazionale, la frazione di Bizzuno, a Lugo, già oggi rimasta scoperta del medico di medicina generale. Così, anche a Ravenna, nasce la proposta di richiamare in servizio i professionisti oggi in pensione. I giovani ? Molti vanno all’estero, dove stipendi e tutele sono maggiori.