A soli cinquantuno anni, a seguito di una malattia improvvisa e velocemente letale, si è spento Massimo Visani. Già tecnico del Minardi Team di Formula 1, gestiva a Faenza in via Rambelli da alcuni anni una officina con rivendita di motociclette; residente a Tredozio, da anni appassionato di rally, si era dedicato a questo sport, partecipando a svariate competizioni, prima con una Bmw e poi con una Fiat Panda Abarth; aveva preso parte nella Repubblica Ceca allo Zlin Star Rally, piazzandosi quarto assoluto al volante di una Opel Corsa; di recente si era dedicato anche alle gare in pista,in particolare esibendosi nell’Entry Cup Twingo, ottenendo un secondo posto assoluto in campionato.

Lascia una moglie e due figli; i funerali si svolgeranno (domani mercoledì) alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Tredozio.