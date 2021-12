Carenza di infermieri nel settore privato dopo la pandemia: si guarda all’estero | VIDEO

Sempre meno infermieri nelle strutture private della provincia di Ravenna. L’emergenza coronavirus ha infatti portato molti professionisti a trasferirsi dal settore privato al settore pubblico dopo la decisione delle aziende sanitarie di aprire bandi per nuovi posti di lavoro per far fronte alla carenza di personale, problema storico della sanità pubblica, accentuato dalla pandemia. Di conseguenza, oggi, è il settore privato a soffrire per la carenza di professionisti in ambito sanitario e per colmare il vuoto ci si sta rivolgendo all’estero.