“A noi non servono ragioni, insieme si può. Niente di più vero. Domenica 5 dicembre in Piazza del Popolo abbiamo dimostrato ancora una volta che l’unione fa la forza e che insieme si raggiungono traguardi che da soli non potremmo realizzare.

Pubblica Assistenza di Ravenna, Billo Circus, il Maestro Andrea Lama, Ravenna Centro Storico, Dolci Emozioni, Glorie senza glutine, Forno Pasticceria Nonna Iride, Cofra Conad Le Bassette, Il Sogno del Bambino, Tipografia Scaletta e il Comune di Ravenna, che ha concesso il patrocinio, si sono uniti per realizzare questo evento di beneficienza con lo scopo di raccogliere fondi per donare attrezzatura alla Pediatria dell’Ospedale Civile di Ravenna.

Sono stati raccolti 812,00 Euro con i quali saranno acquistate due cullette dotate di cassettone per il trasporto dei piccoli all’interno del reparto.

Le cullette sono già state ordinate e, non appena saranno arrivate, organizzeremo, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione Covid-19, una cerimonia di consegna per dare conto ai tanti cittadini che hanno contribuito dell’impiego della loro generosità.

Ma questo non è stato l’unico risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo regalato ai nostri piccoli un pomeriggio di vero divertimento e anche di insegnamento.

“Filippo Soccorso” ha consegnato circa cento diplomi di “piccolo autista soccorritore” e avvicinato i bambini al mondo del soccorso. Il sogno del bambino distribuito gadget.

Billo Circus e il maestro Andrea Lama hanno regalato due ore di risate e divertimento, Dolci Emozioni, Nonna Iride. Conad Bassette e Gloria senza glutine rifocillato con biscotti e succhi.

Fatica e freddo si sono fatti sentire, ma le faccine sorridenti e le rumorose risate hanno fatto scordare tutto.

Grazie veramente di cuore a tutti noi perché Insieme si può”.

Angela Gulminelli

Presidente Pubblica Assistenza Città di Ravenna