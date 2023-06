Martedì 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, un evento annuale voluto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per rendere omaggio alle persone rifugiate in tutto il mondo.

Il Comune di Ravenna, condividendo i principi che sono alla base dell’iniziativa, aderisce illuminando di blu nelle notti del 19 e 20 giugno la facciata del teatro Alighieri.

L’impegno del Comune nei confronti dei rifugiati si concretizza soprattutto attraverso i percorsi d’accoglienza e d’integrazione promossi e realizzati grazie ai progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) e alle attività interculturali, nella piena convinzione che solidarietà e accoglienza siano valori fondamentali in grado di definire la comunità globale, contribuire alla sicurezza, alla crescita e al benessere delle nostre società e permettere di costruire per tutti un futuro migliore.