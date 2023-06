Farsi Prossimo ODV e Caritas diocesana di Faenza-Modigliana propongono ai giovani un corso gratuito di video maker. L’unico requisito per candidarsi è l’età: il corso si rivolge ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni. Saranno sette incontri gratuiti, per un totale di 16 ore, dal 27 giugno al 13 luglio o dal 12 luglio al 28 luglio in centro a Faenza.

Iscrizioni entro il 19 giugno

Apprendere nuove competenze per raccontare la realtà che ci circonda: durante i setti incontri un video maker professionista presenterà le basi della fotografia, le tecniche di ripresa con cellulare (in base agli obiettivi del video e ai contenuti), prove pratiche di ripresa sul campo su progetti sociali, formazione sull’utilizzo di DaVinci Resolve e infine iniziazione al montaggio.

Il corso è l’occasione per far conoscere ai giovani le realtà di Caritas e Farsi Prossimo ODV e per raccontare la solidarietà ad altri coetanei attraverso un linguaggio universale come quello delle immagini. Imparare la tecnica da un professionista emetterla al servizio della comunità vuole essere l’obiettivo e il valore educativo di questi incontri.

Il corso è aperto a tutte e tutti e si svolgerà in via d’Azzo Ubaldini 7. È possibile inviare la propria candidatura entro il 19 giugno 2023. Terminato il periodo di candidatura, chi si è iscritto verrà contattato per un colloquio motivazionale che si terrà in data 21 o 22 giugno.

La seconda edizione si fa forte di una prima edizione che ha visto la partecipazione di 32 ragazze e ragazzi alle prese con quattro diverse opere segno della Caritas Diocesana di Faenza-Modigliana: ilCentro di Ascolto, il Convento di Santa Chiara con l’accoglienza di persone ucraine fuggite dalla guerra, il negozio Dress Again e il progetto Terra Condivisa gestiti da Farsi Prossimo ODV. Sono quindi stati prodotti quattro video che sono stati mostrati su tutto il territorio in diverse occasioni, come la presentazione del Dossier Caritas, e anche in numerose classi di diverse scuole secondarie di secondo grado di Faenza con l’obiettivo di trasmettere a tanti altri giovani l’esistenza di interessanti progetti sociali, attraverso un linguaggio e uno strumento molto accattivante. Alcuni partecipanti alla prima edizione sono stati coinvolti, una volta terminato il corso, anche dalla Ludoteca di Faenza per la realizzazione di un video promozionale e in diverse altre occasioni sono stati nuovamente chiamati dalla Caritas o da Farsi Prossimo per riprese e fotografie di eventi e iniziative dove era fondamentale “Costruire Immagini”.