Cantine Caviro inaugura un nuovo magazzino automatico

Questa mattina Cantine Caviro ha inaugurato un nuovo magazzino automatico presso il sito di via Zampeschi a Forlì. Un nuovo investimento di oltre 11 milioni di euro che permette l’automatizzazione della fase di trasporto del packaging dal magazzino alle linee di confezionamento accrescendo efficienza e competitività del sito dove ogni anno escono 150 milioni di referenze in brick, 4 milioni di bag in box e 69 milioni gi bottiglie. Completato nel 2024 è il terzo magazzino automatico di Cantine Caviro a Forlì.