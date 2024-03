Nuova palestra per l’istituto “Tonino Guerra” di Cervia

Iniziati i lavori per la nuova palestra all’Istituto Superiore Tonino Guerra di Cervia. Un investimento di quasi 5 milioni di euro, finanziato per 3 milioni di euro dal PNRR, per 750 mila euro dal fondo statale opere indifferibili e per il restante milione e 150 mila euro dalla Provincia. In realtà il progetto era stato bocciato al bando del PNRR per le scuole, ma dopo il ritiro di alcune candidature, scorrendo le graduatorie, il Ministero ha comunque assegnato i fondi.

La nuova palestra andrà a sostituire la piccola area sportiva oggi a disposizione, di soli 155 metri quadrati. La struttura diventerà di 1.475 metri quadrati, idonea anche per giocare a pallavolo, pallacanestro e calcio a 5. Avrà tribune per 199 posti, due spogliatoi grandi e due piccoli, deposito, locali tecnici, magazzini e uno spazio polivalente. Potrà essere utilizzata anche come aula magna, assente all’interno del Tonino Guerra. I lavori potrebbero terminare a fine 2025.