Villa Bucci si trasforma: 5 Superior Suite e un ristorante gourmet | VIDEO

Villa Bucci, Villa Sirene, apre le porte ai turisti con 5 Superior Suite e il ristorante gourmet Il Fenicottero Rosa. Inaugurata il 19 marzo scorso, la doppia nuova attività si affianca a Villa Abbondanzi Resort. Lavori di pochi mesi hanno quindi trasformato la villa neoclassica nella quale è possibile ammirare affreschi della scuola di Felice Giani. Ristorante e struttura ricettiva svolgono attività separate e complementari con vista sul grande parco che si affaccia sulla via Emilia, disponibile per passeggiate a tutti i visitatori. Alla guida della cucina del Fenicottero Rosa ci sarà sempre Alessandro Giraldi, che conserva il ruolo di executive chef per il ristorante Cinque Cucchiai di Villa Abbondanzi. Le ambizioni sono alte e si punta a raggiungerle con un’importante attenzione ai prodotti italiani e locali