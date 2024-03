Si ricorda che, in base all’ordinanza del Capo dipartimento protezione civile numero 1045 del 14 dicembre 2023, il 30 marzo 2024 è il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo del Contributo per l’immediato sostegno (Cis) in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia risultata allagata a seguito dei fenomeni alluvionali di maggio. Entro il medesimo termine il beneficiario deve presentare la documentazione giustificativa completa, sia per l’acconto più saldo, sia per il solo acconto. Per tutti i dettagli relativi al Comune di Ravenna: https://bit.ly/proroga-rendicontazione-acconto-saldo-cis