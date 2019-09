Operaio cade dal tetto di un capannone: incidente mortale a Lugo

Un lucernario che cede di schianto e una caduta di 8 metri dal tetto di un capannone. Venerdì mattina, a Lugo, in un capannone di via Gessi, si è consumata un’altra tragedia sul lavoro. Un incidente mortale. La vittima è un 38enne, un operaio della provincia di Rimini. L’uomo stava lavorando alla copertura di un capannone di una ditta di prodotti sanitari. Secondo il racconto di alcuni testimoni, quando il 38enne si è spostato sul lucernario, il vetro ha ceduto e l’uomo è caduto giù. Subito soccorso, l’operaio non ha mai ripreso conoscenza.