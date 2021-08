Canale Ferrari inquinato: il Comune valuterà le contromisure dopo aver ricevuto i dati di Legambiente

Il Comune attenderà le analisi di Legambiente sul canale Ferrari a Punta Marina per poi predisporre il piano per bonificare l’inquinamento del corso d’acqua. Era presente anche l’assessore all’ambiente Andrea Baroncini alla conferenza stampa di sabato scorso a Marina di Ravenna di Legambiente in occasione dell’arrivo di Golletta Verde nel porto ravennate. Le analisi prodotte dall’associazione hanno evidenziato una buona situazione riguardante i campioni d’acqua prelevati alle foci dei fiumi. Per quanto riguarda il territorio ravennate è risultato inquinato unicamente il canale Ferrari con valori di enterococchi intestinali e escherichia coli superiori ai limiti consentiti. In quest’area l’associazione ha sottolineato come sarebbe meglio evidenziare maggiormente il divieto di balneazione, già di per sé istituito per legge