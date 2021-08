Scade il 30 agosto il termine di presentazione delle richieste di assegnazione in uso temporaneo delle palestre di proprietà comunale o a disposizione del Comune di Ravenna per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023. Possono presentare domanda le società/associazioni sportive iscritte al registro nazionale del Coni, gli enti di promozione sportiva, le associazioni iscritte all’albo regionale dell’associazionismo sportivo e le associazioni nazionali che svolgono attività sportiva. Per tutte le informazioni: https://bit.ly/bando-palestre