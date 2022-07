Dopo i primi bandi approvati nelle scorse settimane, la Camera di commercio ha portato a termine il percorso di approvazione di tutti bandi programmati per il 2022. Facendo seguito agli interventi per la formazione, il lavoro e per la prevenzione delle crisi d’impresa, l’Ente di viale Farini ha approvato ulteriori tre bandi finalizzati a sostenere le nuove imprese e start up, i processi di transizione digitale e l’ottenimento di certificazioni ambientali e sociali tra cui spicca la novità della certificazione di genere, voluta fortemente dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Ravenna presieduto da Antonella Bandoli.



“In un momento così delicato e complesso come quello attuale è stato fatto uno grande sforzo per poter garantire il massimo investimento possibile per lo sviluppo del territorio e delle sue imprese”. Così Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna , che ha aggiunto: “Un impegno reso possibile anche grazie ad una gestione oculata, volta al contenimento delle spese di funzionamento dell’ente e finalizzata a poter riversare sul territorio interventi economici importanti negli ambiti che portano maggiore competitività e sviluppo, quali transizione digitale ed ecologica, consolidamento delle nuove imprese, prevenzione delle crisi e sostegno all’inserimento lavorativo dei giovani, promozione di un mercato più equo e sostenibile. Dietro ogni nostra attività, in ogni nostro progetto c’è un preciso obiettivo: quello di fare dell’impresa un elemento chiave di crescita economica per tutto il territorio”.