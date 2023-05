Trasporto gratuito auto da avviare a rottamazione, vendita a prezzo di costo per le persone coinvolte dall’alluvione.

Per venire incontro a tutte le famiglie e le persone coinvolte dall’alluvione che ha colpito la Romagna, la ZEUS Mobility Hub mette in campo tutte le sue risorse per essere di aiuto e sostegno in questo difficile momento.

La nostra rete di concessionarie mette a disposizione gratuita l’impiego dei propri automezzi per il recupero dei veicoli da portare a rottamazione a seguito dell’alluvione.

Con l’obiettivo di rendere meno oneroso il ripristino della normalità alle persone coinvolte, per chi dovesse comprare un veicolo nuovo o usato, azzeriamo per loro tutti i costi extra, offrendo le auto a prezzo di fabbrica, occupandoci inoltre in prima persona di tutte le pratiche burocratiche.

L’invito a tutte le persone coinvolte è di contattare le nostre concessionarie di Faenza, Ravenna e Imola per chiedere supporto e organizzare il nostro servizio di solidarietà.