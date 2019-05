La società sportiva del “Gao Xin BC“, proveniente da Pechino, ha formalizzato la propria iscrizione alla quarta edizione dell’attesissima kermesse calcistica giovanile del capoluogo romagnolo.

Uno dei tanti aspetti che rendono affascinante e unico il Ravenna Top Cup è quello di saper riunire, in una sorta di ideale grande famiglia, tante realtà sportive lontane geograficamente e culturalmente tra loro.

Una caratteristica questa che non solo non si affievolisce nel tempo ma che si consolida anno dopo anno, confermando così in toto il celeberrimo aforisma che afferma come la distanza sia in effetti solamente un problema geometrico.

Per l’edizione 2019, che avrà luogo nel capoluogo romagnolo dal 5 al 9 di settembre, è infatti prevista la partecipazione festosa di un club proveniente da Pechino il cui nome Gao Xin Bc, seppur insensato nella nostra lingua, è in realtà assai carico di significati per una serie di ragioni.

La prima è perché la presenza di un club cinese rappresenta una novità assoluta in questo torneo, che ha visto la partecipazione gioiosa nelle precedenti edizioni di Team giapponesi, americani, africani, russi e della quasi totalità dei paesi europei.

La seconda è perché, in un momento di tensioni internazionali e di divisioni politiche ed economiche che sono sotto gli occhi di tutti, il Ravenna Top Cup propone un modello fondato sulla condivisione dei valori, dell’amicizia, dell’integrazione e del divertimento che sono in grado di fornire delle risposte a problemi all’apparenza irrisolvibili.

Come ad esempio quello di annullare i 7.972 km che separano Pechino da Ravenna, attraverso la passione sportiva, in grado di andare persino oltre l’aspetto agonistico e competitivo che riveste tale manifestazione.

E se è vero che, come diceva Charlie Chaplin, un giorno senza sorriso è un giorno perso, allora vuol dire che i cinque giorni di settembre dedicati al Ravenna Top Cup saranno certamente indimenticabili grazie anche alla presenza dei giovanissimi ragazzi cinesi.