L’Italia trionfa agli Us Open: nella finale del doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori si impongono sugli americani e padroni di casa Townsend e Young. Vittoria in due set, dopo un tie-break dominato (7-6) e il servizio strappato proprio al dodicesimo game dai due azzurri (7-5. Per la bolognese è il secondo successo in coppia a Flushing Meadows: aveva infatti vinto nel femminile insieme a Roberta Vinci nel 2012.

C’è sempre una prima volta e l’Italia sceglie il 2024 per trionfare nel doppio misto agli Us Open con due rappresentanti del tricolore: non era mai successo. Lo fa con Sara Errani, che si conferma super nel tennis di coppia dopo l’oro con Paolini a Parigi 2024, e Andrea Vavassori, che riscatta una precoce eliminazione dalle Olimpiadi. E vince soprattutto contro i padroni di casa Townsend e Young, spinti inevitabilmente da Flushing Meadows. Il match non ha padroni e l’equilibrio si spezza sempre alla fine dei due set: sul 5-5, gli azzurri strappano il servizio, ma incassano la risposta degli statunitensi e si va al tie-break che però è senza storia (7-0).

Nel secondo, i due italiani volano sul 4-1 e sembra finita, ma Townsend e Young risalgono fino al 4-4. Quando il tie-break sembra inevitabile, sul 6-5, Errani e Vavassori si procurano tre match point: sbagliano i primi due, ma al terzo parte la festa. I due compongono la prima coppia mista tutta italiana a vincere agli Us Open. Nel 1986, ma insieme allo spagnolo Sergio Casal, ci era riuscita Raffaella Reggi. Gli altri successi per l’Italia a Flushing Meadows sono quello di Flavia Pennetta nel singolare femminile (2015) nella finale tutta italiana con Roberta Vinci che, invece, trionfò nel 2012 nel doppio. Insieme proprio a Sara Errani, che fa il bis ed entra sempre di più nella storia del nostro tennis. E c’è ancora spazio per la speranza Sinner: il tricolore domina la scena Mondiale quando si tratta di impugnare la racchetta

fonte TGCom