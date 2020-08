Calcio, da Bologna assicurano la volontà di investire a Ravenna: stadio da 15-16 mila posti

Uno stadio da 15-16 mila posti, un contributo fra i 4 e i 6 milioni di euro e un’alleanza fra il Bologna e il Ravenna calcio. Sono queste le notizie che filtrano in queste ore da Bologna in merito al possibile accordo per far disputare per due anni nel capoluogo bizantino le gare interne della squadra rossoblu di proprietà dell’imprenditore canadese Joey Saputo. Lo stadio verrebbe costruito seguendo il modello ideato a Frosinone tre anni fa, per permettere alla formazione locale di disputare i massimi campionati.

Da Ravenna però, al momento, non arriva alcun commento da parte dell’amministrazione comunale. Nessuna novità dopo l’incontro avvenuto con la dirigenza bolognese. Le parti torneranno ad incontrarsi a settembre.