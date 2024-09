Il risultato giusto sarebbe stato un pareggio per quanto espresso in campo dalle due squadre dopo un match equilibrato. Si rammarica e parecchio il Faenza, mentre gioisce il Futball Cava Ronco che coglie i tre punti grazie a un gol segnato da Stucchi già in pieno recupero. E’ stata una partita con buone trame da parte di entrambe le squadre, nonostante la pioggia a tratti battente.

La squadra biancoazzurra di casa è partita bene creando una occasione già al primo minuto quando Albonetti costringe Carroli a una respinta di piede da distanza ravvicinata. Ma è solo un prologo alla occasione che dopo pochi minuti vede protagonista Zani che, recuperato il pallone respinto di piede da Carroli fuori area per anticipare Ndiaye, si accentra e lascia partire un pallonetto che va a spegnersi sulla traversa a portiere battuto.

La replica della formazione biancorossa forlivese è affidata al guizzante Guibre che impegna due volte in altrettante parate a terra il portiere manfredo Ruffilli, che poi si ripete deviando in tuffo una staffilata di Parlanti. Per due volte, prima in contropiede e poi in mischia, Farabegoli cerca di impensierire il portiere faentino, ma Ruffilli è attento. Nell’unico minuto di recupero, Ndiaye serve di testa l’accorrente Zani che conclude di poco a lato. Il Faenza inizia con spinta la ripresa e subito Carroli deve impegnarsi su Ndiaye. La squadra manfreda controlla il gioco e cerca il gol, ma i suoi attacchi sono ben rintuzzati dalla difesa forlivese guidata dal capitano ed ex Melandri. Ci prova Sciaccaluga, altro ex da parte faentina, ma la sua insidiosa parabola esce di poco sul fondo, poi Ndiyae gira in bello stile, ma debolmente il cross di Bertoni. La partita sembra avviata sul pari senza reti quando in pieno recupero il Faenza, nell’avviare l’ennesimo attacco, perde palla e favorisce il recupero di Del Vecchio che indirizza con prontezza la sfera verso l’area dove Stucchi anticipa gli avversari e al volo scarica in rete il pallone dove Ruffilli non può arrivare. 0-1

Una doccia gelata per il Faenza che non ha più tempo per recuperare ed amaramente lascia il punto che avrebbe meritato e sarebbe stato una iniezione per il morale. Ora la squadra di mister Cavina è attesa alla partita di Coppa mercoledì 11 settembre (ore 20.30) con il Gambettola, poi domenica 15 settembre sarà ancora in casa al “Bruno Neri” per affrontare il Sanpaimola.

Faenza- FCR Forlì Futball Cava Ronco 0-1

Faenza Calcio: Ruffilli, Karaj, Albonetti, Borini, Cappello, Bertoni, Zani (41’ st Cavolini), Sciaccaluga, Ndiaye, Gjordumi, Ulivieri (21’ st Dardi). A disposizione: Fabbri, Malavolti, Caroli, Servadei, Samorè, Guye, Emiliani. All. Cavina

FCR Forlì Futball Cava Ronco: Carroli, Bellavista, Melandri, Pascucci, Sango, Marzocchi, Rabiti, Parlanti (40’ st Magnani), Garavini (27’ st Stucchi), Farabegoli (33’ st Del Vecchio), Guibre (11’ st Rakaj). A disposizione: Alpi, Cimatti, Morgagni, Dene, Mantovani. All. Muccioli

Arbitro: Cappello di Imola- assistenti: Carandina di Ferrara e Hounga di Cesena

Rete: 47’st Stucchi

Ammoniti: Sciaccaluga; Melandri, Pascucci; all. Muccioli

Angoli 2- 0

Recupero: 1’ – 4’