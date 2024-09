A due minuti dalla fine della partita il Prato segna il 2-1 definitivo, ed il Ravenna perde in casa la prima partita di campionato. Il Prato era andato in vantaggio al 21° con un gol di Marino, il Ravenna pareggia con Lo Bosco al 33°. Nella ripresa il Ravenna spinge ma non riesce a concludere in rete ed a due minuti dalla fine all’87° Giusti del Prato insacca il 2-1 definitivo.