Ravenna che parte subito forte, corner di Ceccuzzi e Saporetti si trova il pallone tra i piedi da appoggiare solo in rete sull’indecisione del portiere. Padroni di casa in campo con molta determinazione chiudendo ogni spazio e pronti a ripartire con pericolosità, trovando per sempre attento Botti. Ravenna che si rende pericoloso con un paio di iniziative di Sylla sulla destra che si accentra e tenta la conclusione senza trovare la via della rete, ma padroni di casa che vanno vicino al gol in un paio di occasioni. Nella ripresa il Ravenna riparte con il possesso ma senza pungere ed il San Pietro in Vincoli trova il pareggio. Retropassaggio che rimbalza male e Lucarelli che ha gioco facile contro Salvatori per l’1-1. Un paio di buone occasioni per Guidone, ma Laganga chiude la porta a doppia mandata e la partita scivola via sul pareggio.

Tabellino:

San Pietro in Vincoli – Ravenna FC 1-1

Marcatori: 2’ Saporetti (R), 65′ Lucarelli (S)

S.P.I.V: Casadio, Montanari Gatti, Gavelli, Della Pasqua, Casadio, Zanzani, Marocchi, Bergamaschi, Lombardi, Gjordumi, Alberani. A disposizione: Laganga, Morigi, Katadzic, Rocchi, Severi, Pezzi, Strada, Mosniagu, Lucarelli. Allenatore: Vezzoli Agostino

Ravenna FC: Botti (55’ Salvatori), De Angelis (66’ Grazioli), Crispino (66’ Magnanini), Ceccuzzi (55’ Prati), Polvani (55’ Antonini Lui), Nagy, Calì (66’ Spinosa), Haruna (66’ Lussignoli), Mascanzoni (66’ Guidone), Saporetti (66’Macrì), Sylla (66’ Vultaggio). Allenatore: Andrea Dossena