La Mernap Faenza torna a vincere e a sorridere. Nell’ultima giornata del girone d’andata i manfredi espugnano 6-4 palestra comunale di Crevalcore e mantengono la vetta della classifica a pari punti con Sassuolo e Villafontana. In una gara ricca di gol e di intensità la squadra rossonera si è dimostrata consapevole dell’importanza di ottenere un risultato positivo, e nonostante il vantaggio dei padroni di casa, al 5’ su calcio di punizione ben piazzato di Aattari, la formazione faentina non si è persa d’animo e dopo alcuni tentativi infruttuosi ha trovato il pareggio al 12’ grazie ad una conclusione di El Oirraq.

Una manciata di minuti dopo è stato Magliocca in contropiede a ribaltare il risultato per il vantaggio degli ospiti poi mantenuto fino all’intervallo. A pochi secondi dall’intervallo inoltre Grelle si è fatto parare un tiro libero.

Nella ripresa ancora tanta Mernap in campo. Al 4’ Matteuzzi ha apposto il proprio sigillo personale sul risultato indirizzando la gara ma un minuto dopo, ancora su calcio di punizione è stato Aattari ad accorciare le distanze. I faentini sono stati costretti quindi a spingere sull’acceleratore e al 9’ e al 10’ ancora con El Oirraq e con Maski sono riusciti un maggior vantaggio. L’Equipo Crevalcore però ha avuto il merito di non darsi per vinta e dopo aver ottenuto il tiro libero per sesto fallo dei manfredi al 12’ ha nuovamente accorciato le distanze con Marzo. Nel momento di maggior difficoltà a togliere le castagne dal fuoco dei faentini ci ha pensato il portiere Pagliai, autore di tre parate decisive, due delle quali su altrettanti tiri liberi. Così con l’ultimo botta e risposta sul finale (Maski al 18’ e Marzo al 19’) la Mernap ha azzeccato il risultato tornando a vincere e fermando la serie

positiva della terribile matricola Crevalcore. Con il campionato fermo fino a gennaio ora i faentini saranno chiamati ad affrontare le due coppe. Si ricomincia sabato alle 15 al Palacattani contro il Rimini nell’ultimo turno del mini girone di Coppa Italia.

Equipo Crevalcore: Bentivogli, Durante, Caracciolo, Marzo, Garofalo, Bacci, Forni, Biasi, Kasmi, Aattari I., Aattari A., Tatyaa.

Mernap Faenza: Pagliai, Matteuzzi, Garbin, Ferrara, Lebbaraa, Sgubbi, Maski, Magliocca, Grelle, El Oirraq, Zin Dine, Negri.

Marcatori: 5’pt Aattari A (C), 12’pt e 9’st El Oirraq (M), 16’pt Magliocca (M), 4’st Matteuzzi (M), 5’st Aattari I (C), 10’st e 18’st Maski (M), 12’st e 19’st Marzo (C).

Ammoniti: Garbin, Matteuzzi, Lebbaraa, Ferrara, Graziani (Dir. M.), Caracciolo, Aattari I., Aattari A, Fortunato (Dir. C.), Di Monaco (Dir. C.)

Espulsi: al 18’st Matteuzzi (M) per doppia ammonizione.