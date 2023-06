A causa del persistere della criticità idraulica e vista la necessita di verificare la condizione degli argini nei tratti interessati dalla manifestazione – fiume Montone e Fiumi Uniti – la discesa dei Fiumi Uniti è definitivamente rinviata al 3 settembre 2023.

Nel caso la situazione non fosse tornata alla normalità, la manifestazione sarà trasferita in un’altra location, tra le alternative si sta valutando la zona tra l’imbarco sul Fosso Ghiaia per lunga e la Bevanella per family.