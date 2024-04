Una maratona lunga un giorno per visitare due musei e sei mostre, tutte domenica 21 aprile dalle 10.30 alle 17. Museo Baracca e Museo Luigi Varoli presentano una visita guidata speciale in forma di gita di campagna, fatta a due voci da Gioele Melandri e Massimiliano Fabbri tra disegno, fumetto, cartapesta e pittura.

“Caccia grossa. Romagna contemporanea” prevede il ritrovo alle 10.30 al Museo Baracca in via Baracca 65 a Lugo per la visita alla mostra Formula Comics, fumetti in pista; alle 11.30 trasferimento al Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo per la visita alle mostre I disegni e le cose e Drawings from Motel. Alle 13 pausa al ristorante (nel caso è necessario prenotare entro le 12 di venerdì 19 aprile). Al pomeriggio appuntamento alle 16 al Museo Luigi Varoli in corso Sforza 21 a Cotignola per la mostra Salve di Christian Holstad e, alle 17, all’ex ospedale Testi di via Roma 8 la mostra di Claudio Montini “The End. Paesaggio con dolcissima fiera”.