Entra nel vivo la stagione outdoor degli Arcieri Bizantini che domenica 14 aprile hanno affrontato la loro prima gara tipologia targa (70-60 mt round), il “45 Torneo di Primavera” organizzato dall’ASD Arcieri Faentini, realizzando subito 4 podi.

Medaglia d’oro per Marcello Tozzola per l’OL MM con il punteggio di 636 (322+314). Medaglia d’oro anche per Riccardo Venturi per il CO JM con il punteggio di 659 (326+333). Bel risultato per Angela Padovani che sale sul gradino più alto del podio nella categoria MF Arco Nudo con il punteggio di 528 (246+282).

Sempre per l’arco nudo Simone Pizzi conquista l’argento con il punteggio di 597 (296+301) molto vicino al suo record personale.

In gara anche Sabrina Bandini (al debutto sul “targa”) arrivata 4° con 487 AN MF, Massimo Venturi 5° con 542 AN MM e Giancarlo Casadio 23° con 403 OL MM.

Sempre domenica 14 a Bondeno (FE), si è tenuta la prima tappa del “X Quadrangolare Andrea Bertolino”, gara dedicata alle sole classi giovanili e giocata sulle 36 frecce e scontri diretti. Due i giovani bizantini in gara. Nicola Barlotti sesto dopo la fase di qualifica con il punteggio di 286 conquista l’accesso agli scontri diretti. Superato agilmente i quarti per 7-3, viene fermato in semifinale per 2-6 conquistando la finale per il bronzo. Finale che vince ancora una volta per 7-3 su Boggian Riccardo dell’Asd Malin Archery Team.

Nicola si aggiudica quindi la medaglia di bronzo nella categoria Assoluti Arco Olimpico Ragazzi Maschile.

Presente anche Diego dalla Costa che si classifica 10° con il punteggio di 223 e non riesce ad accedere agli scontri.

La stagione outdoor dei Bizantini era stata inaugurata il 24 marzo con il “6° Torneo H&F di Faenza” seguito dal “25° Hunter & Field del Delta” a Ostellato, il 7 aprile.

Tre sono i podi conquistati dai giallo rossi: due volte medaglia d’oro per Marcello Tozzola nella categoria OL MM e medaglia d’argento per Angela Padovani a Ostellato nella categoria AN MF.