430 vetture all’Historic Minardi Day, oltre 20 monoposto di Formula 1

430 vetture a rappresentare la storia dell’automobilismo. Delineato il programma dell’Historic Minardi Day, il 24 e il 25 agosto all’Autodromo di Imola. La manifestazione, arrivata all’ottava edizione, ripercorre il percorso del Team Minardi di Faenza e l’evoluzione dell’automobilismo sportivo.

Si parte dalle 14 mila persone dello scorso anno. 15 turni di sessioni in pista ogni giorno. Oltre 20 le monoposto di Formula 1 che percorreranno il tracciato sul Santerno: la Tyrrel a sei ruote, la Embassy costruita da Graham Hill per la stagione 1976, ma che non vide mai l’asfalto a causa della morte del suo ideatore, e poi Arrows, Shadow, Wolf, Fondmental, Monteverdi, Ferrari, McLaren, Williams e ovviamente Minardi. L’elenco in realtà è in continuo aggiornamento.