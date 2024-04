Il 18 aprile 2024 alle ore 17.30 si terrà presso la CNA di Ravenna (Viale Randi 90) un evento sulle prestazioni offerte dalla Gestione Separata dell’INPS, un momento formativo e anche conviviale rivolto principalmente a coloro che svolgono già un’attività professionale ma anche a chi sta pensando di avviarla.

Talvolta la Gestione Separata INPS è stata definita come “questa sconosciuta” ed effettivamente dal confronto con professionisti associati a CNA è emersa in più occasioni la necessità di una maggiore conoscenza delle prestazioni previste dalla loro gestione previdenziale, per questo motivo CNA Professioni Ravenna organizza questo approfondimento.

Da tempo, CNA ragiona sulla tematica previdenziale dei professionisti, oggetto anche di formazione on line a livello Nazionale, sui vari aspetti come la pensione, le prestazioni e il riscatto di laurea. Giovedì 18 aprile sarà, quindi, approfondito il tema delle diverse prestazioni previste dall’INPS quali ad esempio la malattia, l’ISCRO, la maternità, ecc.

La gestione separata è un fondo previdenziale che offre una serie di prestazioni ai liberi professionisti non ordinistici, agli ordinistici non provvisti di una propria cassa previdenziale e ad altre figure come gli amministratori di società.

Interverranno Roberta Gaudenzi, Presidente CNA Professioni di Ravenna, Antonio Licchetta, Responsabile politiche sociali CNA Nazionale, e Carla Innocenzi, Consulente dell’Ufficio previdenza, sostegno al reddito e maternità CNA Nazionale, che entreranno nel vivo della materia partendo dai presupposti normativi della gestione previdenziale, necessari per comprendere al meglio la logica di funzionamento della stessa, per arrivare a parlare delle singole prestazioni. Interverrà anche Massimo Cameliani, Direttore EPASA ITACO provinciale Ravenna, per parlare delle attività del Patronato a supporto degli interessati.

Modererà l’iniziativa Franca Ferrari, Responsabile CNA Professioni Ravenna.

Dopo lo spazio riservato alle domande è previsto un aperitivo per continuare il confronto, un’occasione di networking a completamento del momento formativo.

Sul sito di CNA Ravenna, al link https://www.ra.cna.it/eventi/prestazioni-gestione-separata-inps/ è possibile scaricare il programma completo e registrarsi all’iniziativa.