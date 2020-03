Riduzione vendite, merce non ritirata: le prime conseguenze sulle imprese

Ordini annullati, merce non ritirata, vendite ridotte. Sono le prime conseguenze sull’attività delle aziende a causa del Coronavirus , anche in un territorio come il nostro dove al momento i casi sono molto limitati e il rischio di contagio è ridotto al minimo. A disdire non sono però solo i clienti stranieri, anche gli italiani. Ne abbiamo parlato con il Movimento Donne Impresa di Confartigianato.

La stessa Confartigianato ha quindi chiesto a tutte le Province e Comuni dell’Emilia-Romagna di dare una risposta univoca a sostegno del settore, in modo da evitare discrepanze fra gli operatori dei diversi territori.