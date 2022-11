Il MAR nell’ambito della VII edizione 2022 della Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna, presenta Prodigy Kid, un’ampia mostra degli artisti Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi e completata da straordinarie opere provenienti dal Museo Archeologico di Napoli e, per la prima volta a Ravenna, da un disegno di Leonardo da Vinci proveniente dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano.

Visite guidate per gli adulti:

sabato 5 e domenica 6 novembre alle ore 16.30

€ 12 a partecipante

Prenotazione obbligatoria

Genitori&Bambini in mostra

sabato 5 novembre alle ore 16.00

€ 5 bambini € 6 adulti ingresso, visita animata, laboratorio dai 5 anni

Prenotazione obbligatoria

La mostra, si rivela un’occasione per approfondire un inedito e sorprendente connubio tra arte antica, arte contemporanea e storia di Ravenna, in quanto il tema di ispirazione dell’esposizione è la leggenda del ‘mostro di Ravenna’, episodio che ispirò, agli inizi del XVI secolo, la fantasia di molti artisti. Partendo dalle suggestioni delle opere, in laboratorio si lavorerà sul tema della diversità e dei mostri per esprimere intuizioni ed emozioni.

Ogni bambino realizzerà il proprio ‘mostro’ con caratteristiche uniche e specifiche, ognuno con i suoi lati più spaventosi ma anche insospettabili poteri e qualità, giocando con l’arte e la creatività e con la tematica del mosaico contemporaneo.

Prodigy Kid. Francesco Cavaliere – Leonardo Pivi

8 ottobre 2022 – 8 gennaio 2023

Arte contemporanea e arte antica si incontrano e si influenzano reciprocamente nella mostra Prodigy Kid | Francesco Cavaliere – Leonardo Pivi, a cura di Daniele Torcellini, organizzata dal MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna e realizzata grazie al prezioso sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Programma POR FESR Emilia-Romagna 2014/2020 – Asse 6 – Azioni 2.3.1. “Città Attrattive e Partecipate”, de La Cassa di Risparmio di Ravenna, della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, di Romagna Acque Società delle fonti.

La mostra è divisa in più sezioni, al percorso artistico di collaborazione tra Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi, a cui sono dedicate le sale espositive del secondo piano, si affiancano, a partire dal primo piano, due sezioni nelle quali sono presentate, in chiave retrospettiva e sotto forma di interventi personali, opere autonome dell’uno e dell’altro. Fil rouge delle scelte è l’idea di mettere in evidenza non solo l’attività condivisa, ma anche le esperienze personali dei due, tra assonanze e dissonanze.

La serie Prodigy Kid, da cui l’intera mostra prende il titolo, ospita eccezionalmente un disegno di Leonardo da Vinci riconducibile ad una delle iconografie del Mostro, circolate nei primi decenni del Cinquecento; un’edizione a stampa seicentesca di un disegno acquerellato del Mostro eseguito da Ulisse Aldrovandi, pubblicata nel volume postumo, Monstrorum historia cum Paralipomenis historiæ omnium animaliume; e una selezione di opere databili al I sec. a.C. – II sec. d.C., provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, scelte dagli artisti in collaborazione con il museo napoletano, con il fine di ampliare l’orizzonte immaginifico della loro reinvenzione della leggenda cinquecentesca, realizzando così un’installazione in cui si mescolano archeologia e arte antica, leggende e iconografie rinascimentali, memorie da video game e racconti da speculative fiction.