Brutto incidente a Borgo Montone: grave un anziano alla guida di un Apecar

Si è verificato intorno alle ore 8 di questa mattina un incidente stradale a Borgo Montone che ha coinvolto una Golf guidata da un giovane sulla trentina e un anziano alla guida di un Apecar. L’automobile stava percorrendo via Argine Sinistro Montone quando l’Apecar si è immessa sulla strada principale da via Carraia Lovatelli, scontrandosi con l’auto. Il conducente della Golf nonostante l’impatto è rimasto illeso, mentre l’anziano è rimasto schiacciato all’interno del mezzo perdendo molto sangue. Per questo, oltre all’ambulanza, sul posto è intervenuto anche l’elicottero che ha trasportato il ferito all’ospedale Bufalini di Cesena.