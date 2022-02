Oggi, sabato 26 febbraio appuntamento in Romagna con gli open day vaccinali in accesso libero (senza prenotazione) per la somministrazione dei vaccini anti covid ai bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni.

Open Day vaccinali di sabato 26 febbraio per la fascia 5-11 anni

Queste le sedi e gli orari:

Ravenna: centro vaccinale CMP piano terra dalle 14.30 alle 19.30

Lugo: Ospedale Padiglione C piano terra, dalle 14.30 alle 19.30

Faenza: Fiera Padiglione B: attivo dalle 14.30 alle 19.30

Forlì: Ospedale Morgagni-Pierantoni, Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi, dalle 14.30 alle 19.30

Cesena: Pediatria di Comunità di piazza Anna Magnani 147, dalle 14.30 alle 19.30

Rimini: Centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino al civico 76 , dalle 14.30 alle 19.30

Riccione: centro vaccinale presso il Centro Commerciale Perla Verde dalle 14.30 alle 18,30

Vaccinazioni ad accesso libero senza prenotazione per la fascia dai 5 ai 11 anni

DAL 1 MARZO NUOVE SEDI ED ORARI:

Ravenna: CMP Pediatria di Comunità primo piano, martedì e sabato dalle 14 alle 18.30;

Lugo: Ospedale Padiglione C piano terra, il sabato dalle 14 alle 18.30;

Faenza: Fiera Padiglione B, il sabato dalle 14 alle 18.30.

Forlì: Ospedale Morgagni-Pierantoni, Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi: giovedì 3 marzo e martedì 8 marzo dalle 14.30 alle 19.30; Pediatria di Comunità, via Colombo 11: martedì 15, martedì 22 marzo e giovedì 31 marzo dalle 14.30 alle 19.30

Cesena: Pediatria di Comunità Piazza Anna Magnani 147, martedì e giovedì dalle 14 alle 17.30

Cesenatico: Ospedale Marconi, presso ambulatori di pediatria di comunità, lunedì 7-21-28 marzo dalle 14.30 alle 17.30; martedì 1 e 8 marzo dalle 14.30 alle 19.30

Savignano: Pediatria di Comunità Via Fratelli Bandiera 15, venerdì 11 e 18 marzo dalle 8.30 alle 13.30

Rimini: centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 19.30

Riccione: centro vaccinale centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer, il martedì dalle 14.30 alle 18.30