Modifiche alla viabilità a Brisighella, domenica 25 agosto prossimo, per una gara podistica non competitiva organizzata dal locale Gruppo podistico amatori.

Dalle ore 7.00 alle 12.00 sarà infatti vietata la circolazione di tutti i veicoli in via Fossa e in via XXV Maggio (dall’intersezione con via Friuli a via Fossa).

Inoltre, divieto di transito e sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in piazza Carducci, via Baccarini (dall’intersezione con via Ugonia a piazza Carducci) e via Porta Fiorentina, nel tratto da via delle Volte fino a piazza Carducci.

La viabilità ordinaria sarà ripristinata al termine della gara.