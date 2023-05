Finale!!! I Blacks chiudono 3-0 la semifinale con Ruvo di Puglia e volano alla finalissima play off dove troveranno la Real Sebastiani Rieti, serie che inizierà nei prossimi giorni (a breve sarà comunicato il calendario). I Raggisolaris giocano una gara 3 da sogno, con un primo tempo ai limiti dell’incredibile dove la voglia di vincere mette subito in grande difficoltà Ruvo di Puglia. Una grande soddisfazione per la società e per le tante persone che da Faenza hanno seguito il match. Negli spogliatoi i giocatori hanno festeggiato cantando il coro “Sono faentino e spalo fango” nuovo tormentone nato per sdrammatizzare il difficile momento che sta vivendo la città romagnola.

I Blacks sono incontenibili sin dalla prima azione iniziando a sparare da tre punti con grandissima precisione. Il 4/5 dall’arco dopo 3’40’’ vale il 14-2 e sempre da tre è Castellino a firmare il 28-8. Un quarto dominato dai faentini, bravi a segnare con precisione e a difendere con grande aggressività, ma il grande merito è che tutti a turno salgono in cattedra e sono protagonisti. La foga romagnola non si ferma neanche nel secondo periodo, dove la squadra continua a giocare ai limiti della perfezione. Aromando dalla lunetta firma il 2+1 per il 44-19 poi la Tecnoswitch reagisce con un break di 6-0 (25-44) ma Vico blocca la rimonta con la tripla del 47-25 con cui si arriva all’intervallo.

È sempre lui ad inaugurare il secondo tempo con il canestro del 50-25 cedendo poi il testimone a Poggi che firma il massimo vantaggio: 55-27. La parola finale la scrive ancora la guardia argentina con il libero del 56-29 al 24’. Ruvo di Puglia mette in campo l’orgoglio toccando il -13 (54-67) al 35’, ma il match è ormai saldamente nelle mani dei Blacks che possono festeggiare la loro prima storica finale play off in serie B.

TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA: Ammannato 5, Burini 14, Valesin, Toniato ne, Pirani 4, Gatto 5, Ghersetti 17, Arnaldo 3, Sbaragli Gianlorenzo ne, Di Terlizzi ne, Sbaragli Gian Marco ne, Diomede 11. All.: Campanella

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna 19, Vico 19, Poggi 2, Castellino 7, Voltolini 2, Molinaro 1, Petrucci 8, Aromando 11, Ragazzini ne, Pastore 10, Nkot Nkot ne. All.: Garelli

Arbitri: Berlangieri – Marenna

Note. Tiri da 2: RU: 14/37, FA: 15/22; Tiri da 3: RU: 7/28, FA: 11/25; Tiri liberi: RU: 10/16, FA: 16/23; Rimbalzi totali: RU: 33, FA: 40.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 59

Blacks Faenza 79

(11-28; 25-47; 44-62)