E’ curioso come all’avvicinarsi delle elezioni il carro del Forese si stia stipando di quelle figure politiche che il Forese lo hanno sempre snobbato.

Il Forese dimenticato da sempre da questa amministrazione, ma allo stesso tempo, da sempre fortino della sinistra in termini di voti, tanto da permettere all’attuale nostro sindaco di vincere l’ultimo ballottaggio, pare stia sfuggendo di mano all’attuale maggioranza comunale.

Gli abitanti del Forese ormai hanno constatato che la fiducia riposta in questa maggioranza, che la fedeltà dimostrata in termini di voti ai partiti di maggioranza non hanno portato i frutti sperati ma hanno prodotto un Forese sempre più abbandonato a se stesso.

Riceviamo e seguiamo decine e decine di segnalazioni provenienti dal Forese da persone che finalmente vedono una forza politica che interagisce con le persone che parte dalle esigenze dei residenti e non dagli interessi dei singoli politici o partiti di turno, una forza politica sempre presente sui territori e non solo a ridosso della campagna elettorale.

Surreale appare la proposta della maggioranza di creare un assessorato al Forese, come se fosse un tema nuovo da affrontare, che dimostra ancora una volta, quanto poco questa amministrazione e le precedenti se ne siano occupate fino ad oggi; basterebbe dare credito e promuovere i consigli territoriali che dovrebbero fungere da vera rappresentanza territoriale di raccordo con l’amministrazione centrale invece di esser utilizzati a seconda della situazione di comodo del momento.

Il fortino rosso si sta sgretolando e i proclami elettorali ed i finti interessamenti alle problematiche dei residenti del Forese in tempo di campagna elettorale, non serviranno a recuperare la fiducia persa e mal riposta per tanto tempo.