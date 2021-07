Il Consorzio per il volley a Ravenna comunica un’altra novità nel roster della Consar per il prossimo campionato di SuperLega: si tratta dell’opposto bulgaro Dimitar Dimitrov. Nato l’11 dicembre del 2000, 202 centimetri di altezza, Dimitar ha fin qui disputato quattro campionati in patria con il Cska Sofia e fa parte della nazionale allenata da Silvano Prandi.

Con Dimitrov, settimo bulgaro della storia a vestire la maglia di Ravenna, il club cittadino prosegue nel solco della filosofia, tracciata nelle ultime stagioni, di avvalersi di un opposto giovane, al debutto in SuperLega e di grande prospettiva.

“Non vedo l’ora di iniziare la stagione col mio nuovo club – dice Dimitar – e di affrontare la mia prima esperienza all’estero. Conosco il livello molto alto del campionato italiano e mi sto preparando già adesso allenandomi sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico. Il mio primo obiettivo sarà quello di inserirmi al meglio nella squadra e nel contesto della città e poi di dare una mano ai miei nuovi compagni a raggiungere gli obiettivi che ci daremo durante la stagione”.