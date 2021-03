“Già più di duecento persone hanno aderito ad una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale di rendere più vivibile e meno degradata la località di Marina di Ravenna. Residenti e frequentatori della nota località balneare lamentano diverse annose criticità” afferma Mauro Bertolino, Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori.

“Le problematiche sono di varia natura come il sistema di potatura che rende gli alberi pericolanti e la relativa raccolta tronchi e rami che risulta sempre molto tardiva creando problemi ai malcapitati residenti nei pressi dell’albero in questione; altre problematiche molto fastidiose sono la scarsa ricezione dei segnali TV e radio nonché la scadente qualità del servizio di pulizia strade” spiega Bertolino.

“Esistono poi i problemi che presenta una località molto frequentata nel periodo estivo come il parcheggio selvaggio, problema che si ripresenta spesso anche in molti week end del resto dell’anno; altra criticità è rappresentata dagli avventori dei locali pubblici estivi che si presentano spesso in abbigliamento non consono e che si aggirano di notte in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool disseminando rifiuti da bivacco come lattine bottiglie e cartoni di pizza per le strade nonché sui muretti e nei giardini della abitazioni private nei pressi delle quali espletano spesso anche bisogni corporali” prosegue Bertolino.

“A tutto questo si aggiunge il passaggio ad elevate velocità di motocicli e auto in molte vie. Tutti quanto ci rendiamo conto che una località balneare nel periodo estivo si trasforma e anche i residenti sono consci della situazione ma alla stessa stregua anche un’amministrazione comunale che incassa regolarmente i tributi dovuti deve prendere coscienza delle problematiche e soprattutto adoperarsi per ridurre al minimo i disagi per i residenti stabili e quelli stagionali” conclude Mauro Bertolino.