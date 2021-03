Tante multe in zona arancione scuro, Giacomini (Polizia Locale): “Massima severità verso chi non rispetta le limitazioni”

A partire da martedì scorso, a causa dell’aumento dei contagi determinato in larga parte dalla circolazione della variante inglese, tutta la provincia di Ravenna è stata collocata in zona arancione scuro. Il passaggio ha determinato lo stop degli spostamenti salvo che per comprovate necessità e il divieto di far visita a parenti ed amici anche all’interno del proprio Comune. La Polizia Locale, fin dalle prime fasi impegnata sul territorio per garantire il rispetto delle misure anti-contagio, ha intensificato durante tutta la settimana le proprie attività di controllo, elevando anche diverse sanzioni. Ne abbiamo parlato con il Comandante della Polizia Locale di Ravenna, Andrea Giacomini.