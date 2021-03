Siamo carichi e mentalmente pronti per l’esordio di sabato a Mirano, le parole di coach Alessandro Tumidei a proposito della prima giornata del campionato di serie C Gold.

“E’ stato difficile prepararsi in queste condizioni in quanto ci sono tante incognite tra cui i nuovi inserimenti in un roster comunque nuovo con una sola settimana di lavoro alle spalle. Siamo carichi e sicuramente pronti a livello mentale per giocare “tosti” e ci presenteremo in campo con la giusta concentrazione e cattiveria agonistica per affrontare una partita ad un anno ormai dall’ultimo impegno ufficiale. Partiamo con le giuste aspettative consci di avere una squadra equilibrata, ma ripeto ci vorrà tanta pazienza.”

Per quanto riguarda l’avversario di sabato, Mirano è una squadra esperta che presenta un blocco di giocatori collaudato avendo vinto la C Silver due stagioni fa e che nella passata stagione viaggiava in zone tranquille di classifica. In campo i loro leader sono Riccardo Serena, classe 1982, play con tanta esperienza in serie B e l’ala Luca Vit, che fa della fisicità un punto di forza e del gioco in post basso la sua specialità. Il roster è completato da elementi di categoria che giocheranno per il massimo dei risultati in un campionato che si presenta, nonostante tutto, ricco di stimoli.