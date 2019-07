Vittoria Balducci ed Alessia Masotti di Teodora Mib Service, con la selezione regionale femminile dell’Emilia Romagna centrano il 4° posto al “Trofeo delle Regioni-Kinderiadi 2019”, l’importante kermesse dedicata alla pallavolo giovanile under 15 svoltasi a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia nel corso della scorsa settimana.

La prima parte della rassegna, ovvero la fase di qualificazione è stata caratterizzata da un percorso netto da parte delle ragazze guidate da Marcello Galli e Giacomo Gentili, capaci di vincere sei gare su sei contro Puglia, Veneto, Toscana, Trentino, Umbria e Abruzzo che valgono l’accesso in semifinale; semifinale dove le emiliano-romagnole sono incappate nella loro prima sconfitta del torneo, 0-2 contro il Lazio. Nella “finalina” per il 3° posto ha poi prevalso la Lombardia (0-2), con l’Emilia Romagna che dunque chiude ai piedi del podio; comunque un buon risultato, accompagnato dal rammarico, ma anche dalla soddisfazione, di essere stata l’unica squadra ad aver battuto il Veneto, risultato poi vincitore della manifestazione (3-1 in finale contro il Lazio).

Alessia e Vittoria – entrambe ravennati, classe 2004 e di ruolo attaccanti “di banda” con buona propensione ai fondamentali di seconda linea – che in questa stagione hanno disputato i campionati di serie D ed under 16 eccellenza con Teodora Mib Service (accarezzando fino all’ultimo la possibilità di centrare la Final Four regionale), da quattro anni condividono la loro crescita sportiva comprese nello stesso gruppo, sotto la guida del direttore tecnico Mariagrazia Montevecchi; i risultati più importanti che insieme fino ad ora hanno raggiunto sono due titoli regionali under 13, l’argento regionale ed il 7° posto alle finali nazionali in under 14, nonché due vittorie al Trofeo delle Province con la selezione di Ravenna.

Il sodalizio ravennate comunica che prosegue l’attività di reclutamento per formare le squadre agonistiche che parteciperanno ai campionati under 11, u12, u13 ed u14 della prossima stagione. Per informazioni: www.teodoratorrione.it– ufficiostampa@teodoraravenna.it – 339 6222823 – 347 4526818.