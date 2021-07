Il comune di Ravenna nei decenni ultimi, con un’amministrazione comunale sempre della stessa parte politica si è distinto per non essersi minimamente preoccupato di realizzare un numero minimo di ambienti sportivi all’aperto e anche quei rari esistenti col tempo diventano inutilizzabili.

I bambini ed i ragazzi che non si possono permettere un’iscrizione in una palestra o comunque in una struttura a pagamento sono tantissimi e anche in tempo di Covid non c’è stato un incremento di ambienti sportivi all’aperto come si sarebbe auspicato; la salute delle persone e soprattutto dei giovani passa anche dall’attività sportiva all’aperto ancor più in tempo di Covid e deve essere un diritto di tutti.

E’ altresì spiacevole constatare come, anche i rari ambienti sportivi pubblici all’aperto presenti sul territorio comunale, sono per lo più lasciati al loro destino senza un minimo di manutenzione programmata con la conseguenza di diventare poco fruibili.