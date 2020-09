Referendum taglio del numero dei parlamentari: quali conseguenze con il voto No e quali con il Sì?

Il politologo Gianfranco Pasquino, nella serata di mercoledì 2 settembre, nel Giardino del Circolo Mameli a Ravenna ha parlato e informato i cittadini partecipanti all’incontro circa le conseguenze dopo il voto per il Referendum sul taglio del numero dei parlamentari. L’iniziativa ha avuto come titolo “Parlamento e potere dei cittadini. I populisti tagliano i rappresentanti del popolo?” con la presenza di Maria Paola Patuelli (Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna), Fulvia Missiroli (Vicepresidente AMI Sezione di Ravenna Sauro Camprini) e Sauro Mattarelli (studioso ravennate).