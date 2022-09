Richetti a Ravenna per sostenere rigassificatore ed estrazioni

Matteo Richetti a Ravenna per ribadire il sostegno di Azione e Italia Viva al rigassificatore. Nella giornata di mercoledì il cosiddetto “Terzo Polo” ha organizzato una serie di collegamenti in diretta streaming in diverse città d’Italia. Roma, Acerrra, Piombino, Genova, Brescia e altre fra cui Ravenna per sottolineare il supporto della nuova alleanza politica ad opere come rigassificatori, termovalorizzatori o la ripresa delle estrazioni lungo le coste italiane. Non sono mancate le critiche verso l’alleanza guidata dal Partito Democratico, verso i 5 Stelle e verso il centrodestra, accusati di aver tenuto sempre posizioni ambigue o contrarie verso questa tipologia di interventi.