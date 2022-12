Ancora un quarto quarto fatale all’OraSì Ravenna, che lotta per tre periodi punto a punto sul difficile campo di Rimini, ma deve cedere il derby per 82-72. I giallorossi limitano bene le soluzioni in contropiede e a rimbalzo d’attacco degli avversari, chiudendo in vantaggio i primi 30’, ma nel finale subisce i tiri pesanti dei padroni di casa che conquistano la partita. Non bastano ai ragazzi di Coach Lotesoriere i 21 punti con 5 assist di Kendall Anthony e i 20 di Capitan Bernardo Musso. Doppia cifra anche per Federico Bonacini a quota 10.

Il tabellino

RivieraBanca Basket Rimini – OraSì Basket Ravenna 82-72 (25-22, 42-45, 61-62)

Rimini: Tassinari 5, Anumba 3, Meluzzi 11, Scarponi ne, Masciadri 18, D’Almeida 2, Bedetti 4, Sirri ne, Johnson 20, Morandotti ne, Ogbeide 14, Landi 5. All.: Mattia Ferrari. Ass.: Mauro Zambelli, Larry Middleton.

Ravenna: Anthony 19, Giordano 2, Musso 20, Bartoli 2, Oxilia 2, Bocconcelli, Onojaife 4, Petrovic 5, Bonacini 10, Lewis 6. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Giovanni Piastra, Roberto Villani.

Arbitri: Enrico Boscolo di Chioggia (VE), Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Christian Mottola di Taranto