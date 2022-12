Sconfitta interna per il Ravenna Women che su un campo dalle condizioni impraticabili, cade contro il Cittadella Women.

Le condizioni del campo hanno penalizzato entrambe le squadre che basano su fraseggi stretti il proprio gioco. La forza fisica alla lunga ha fatto la differenza: il Cittadella controlla il gioco e trova sulla strada, soprattutto nel primo tempo, un’ottima Vicenzi che per ben due volte chiude lo specchio della porta a Kongouli tenendo la partita in bilico. Un Ravenna che rimane in campo fino alla fine vede anche annullare un goal per fuorigioco, su una bella azione di rimessa delle leonesse.

Il secondo tempo di marca ospite, ma con fatica visto la pesantezza del terreno, vede il Cittadella passare in vantaggio grazie a Nichele al 13’. Il Ravenna è poco incisivo davanti con solo qualche calcio piazzato che trova comunque Toniolo pronta o la traversa a salvarla.

La partita termina con una sconfitta di misura.

Domenica le leonesse sono attese a Chievo, per una difficile trasferta e per un’altra sfida di spessore.

TABELLINO

Ravenna – Cittadella: 0 – 1

Reti: 13’ st Nichele (CI)

Ammonite/i: Tonelli (RA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Tonelli, Barbaresi, Domi, Carrer (31’ st Candeloro), Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin (41’ st Giovagnoli), Mariani Elena, Raggi, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Scarpelli, Ruotolo, Mascia, Carli

All. Massimo Ricci