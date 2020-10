Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per la partita in programma domani alle 18.30 al PalaCosta tra OraSì Ravenna e Lux Chieti Basket 1974, impegno conclusivo del girone “Bianco” di Supercoppa del Centenario LNP.

I tagliandi sono in vendita presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, anche domani dalle 11 alle 13 al prezzo unitario di 18 euro.

Per ogni informazione chiamare lo 0544 450598

Informazioni utili

All’ingresso del PalaCosta verrà misurata la temperatura corporea e andrà consegnata l’autocertificazione firmata. Il documento di autocertificazione verrà rilasciato in sede all’acquisto del biglietto o può essere scaricato qui: AUTOCERTIFICAZIONE BASKET RAVENNA

I posti in oggetto verranno distribuiti in maniera da rispettare il distanziamento e le normative vigenti. Durante la partita bisognerà rispettare il posto assegnato e indossare la mascherina.