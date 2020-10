Giovedì sera il passaggio della Mille Miglia a Ravenna: molti i curiosi in centro

Accompagnate dai bolidi del Ferrari Tribute e della Mercedes-Benz Challenge, le vecchie signore della Mille Miglia hanno raggiunto nella serata di giovedì Ravenna, passando per il centro storico dove ad attenderle c’erano molte persone con cellulari in mano pronti a regalarsi uno scatto con le protagoniste che hanno fatto la storia dell’automobilismo.

Le vetture sono arrivate in centro passando per via Carducci e via Mariani per poi effettuare una passerella in piazza Garibaldi. Il passaggio a Ravenna rientrava all’interno della prima tappa partita giovedì pomeriggio da Brescia. Poi Verona, Mantova, Ferrara e appunto il capoluogo bizantino, prima dell’arrivo a Cervia.