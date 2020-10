Schianto in via Faentina fra un motorino e un’auto: due scooteristi ricoverati in ospedale

Una coppia, un uomo e una donna, sono stati ricoverati in ospedale dopo un incidente in scooter all’incrocio fra via Faentina, via Dorese e via Agro Pontino nella mattinata di venerdì. Lo scooter con in sella le due persone si è scontrato con una Skoda. Il motorino proveniva da via Dorese, l’auto da via Agro Pontino. Lo schianto è avvenuto in mezzo all’incrocio per dinamiche al vaglio della Polizia Locale.

Dopo l’urto, i due scooteristi sono caduti a terra ed è stato necessario l’intervento del 118, arrivato con due ambulanze e l’auto medica. L’uomo in sella al motorino è stato dapprima medicato sul posto e poi trasportato al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena. La donna invece è stata ricoverata con un codice di media gravità all’ospedale di Ravenna. Illesi i due occupanti della Skoda.

Parecchi disagi si sono verificati invece alla viabilità urbana gestita dagli agenti della Polizia Locale.