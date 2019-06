Una notte che verrà ricordata a lungo a Borgo Durbecco, che porta a casa sia il Singolo che la Coppia giovani. Torna a vincere Riccardo Lotti, questa volta con Borgo Durbecco dopo il successo ottenuto due anni fa con Porta Montanara. Agguerritissima la lotta per la Coppia, che vede spuntarla di pochissimi punti Nicholas Gorini e Alessio Buzzi sulla coppia del Nero. Soddisfazione anche per il Rione Rosso che vince la competizione del tamburino under 21 con Christian Vignoli.

Una piazza del popolo che ha accolto tantissimi tifosi ad assistere alle sfide degli Alfieri Bandieranti e Musici under 21, che si sono svolte domenica 2 giugno. La serata è iniziata con il tradizionale Giuramento dei Cavalieri della Bigorda d’Oro, la giostra dei giovani cavalieri del Palio di Faenza. Questi i cavalieri che si sfideranno il prossimo sabato 8 giugno allo stadio Bruno Neri: per il Rione Giallo ha giurato il cavaliere detentore del titolo Manuel Timoncini che correrà su Ramona Danzing; per il Rione Verde il debuttante Luca Paterni su Guaderian; per il Rione Rosso Matteo Gianelli, già vincitore della Bigorda due anni fa, su Solsbury hill; per il Rione Nero Daniele Maretti su Tabata Taide; per Borgo Durbecco non era presente perché impegnato in gare Tommaso Suadoni: al suo posto ha giurato il tamburino Enrico Gnagnarella

Borgo Durbecco e Rione Giallo: al termine delle rispettive esibizioni è chiaro che saranno loro a contendersi il titolo del Singolo 2019. Alla fine ha la meglio la straordinaria l’esibizione a cinque bandiere di Riccardo Lotti del Borgo Durbecco, che conquista il primo posto con 27,85 punti; altrettanto positiva è la prova di Davide Lionetti del Giallo, che deve però accontentarsi della seconda posizione con 24,83. Si riconferma al terzo posto Giacomo Costa del Rione Nero (23,43), mentre al quarto posto Marco Bertoni il più giovane a esibirsi a soli 16 anni (18,98 punti). Il Rione Rosso non ha presentato sbandieratori in questa disciplina. Era dal 2013 che Borgo Durbecco non portava a casa questo titolo, con Lorenzo Rinaldi, e ottiene il suo settimo successo in questa competizione.

Una gara molto equilibrata e avvincente quella della Coppia Giovani. A spuntarla sono Nicholas Gorini e Alessio Buzzi con i portabandiere Devis Valmori e Mattia Pasi e Andrea Foschini come tamburino; sopravanzano di pochissimi punti il Rione Nero di Luca Senni e Antonio Costa (24,21). Al terzo posto il Giallo con Davide Lionetti e Luca Ghinassi (21,84), quarto posto per il Rione Verde Nicolò Del Popolo e Mirco Mazzotti (18,18) e infine il Rione Rosso Francesco Palomba e Filippo Passero (15,21).

Il miglior tamburino è del Rione Rosso con Christian Vignoli, che porta per la prima volta a Porta Imolese questo titolo: 67 i punti assegnati al tamburino. Secondo posto per il Borgo Durbecco con Andrea Foschini (61,3), poi il Rione Nero (57,1), quarto posto per il Rione Giallo e infine il Rione Verde con Alessia Cornacchia.

Nel pomeriggio di domenica si sono sfidati in Piazza del Popolo i giovanissimi sbandieratori e tamburini under 15 delle varie compagini.

Le gare hanno visto sfidarsi tantissimi giovani sbandieratori che hanno dato prova di grande abilità e il bilancio finale, molto equilibrato, vede primeggiare il Rione Giallo con tre successi, mentre Rosso, Nero e Borgo Durbecco ottengono due vittorie ciascuno. A mani vuote il Rione Verde, che ha comunque portato a esibirsi giovani che hanno sfiorato per un soffio la vittoria, come nel caso della Coppia di II fascia. A premiare i vincitori è stato il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi. Per tutti i Rioni, la soddisfazione più grande rimane però quella di aver trasmesso la passione per il Niballo e per il proprio rione alle nuove generazioni, a coloro che rappresenteranno gli sbandieratori del domani, pronti a proseguire la grande tradizione faentina anche a livello nazionale.

Il singolo vede un piazzamento d’oro femminile con Viola Visani del Rione Giallo, terza l’anno scorso, che questa volta conquista il posto più alto del podio (24,35). Precede Filippo Maurizi del Borgo (23,74) e Matteo Rossi del rione di Porta Imolese (23,11). A seguire Giacomo Facchini del Nero (22,20), Enrico Tassinari del Borgo (19,48) e Maicol Babini del Rosso (17,39).

Il premio di miglior coppia di I fascia va al duo del Rione Nero Luca Resta-Giacomo Facchini (17.98) che precede la coppia Leonardo e Filippo Vitali del Rosso (13,49).

Il singolo ha visto primeggiare Alessandro Ricci del Borgo (24,17), seguito da Davide Ricci del Giallo (23,49) e Nicolas Solaroli del Rosso (21,68). A seguire i due sbandieratori del Verde, Simone Bergami (20, 38) e Luca Santuari (19,37).

Per quanto riguarda la Coppia, replicano il successo dell’anno scorso ottenuto in prima fascia i fratelli Federico e Filippo Maurizi con 18,89 punti, secondo posto per il duo del Rione Verde Simone Bergami e Luca Santuari (18,52).

Una prova eccellente per il campione italiano Luca Ghinassi, del Rione Giallo, che con 27,71 punti si conferma come il miglior sbandieratore in questa categoria. Precede Lorenzo Facchini del Rione Nero (14,97).

Nella Coppia, unica partecipante quella del Giallo composta da Guberti e Ricci, che ha dato comunque prova di una bella esibizione (18,53).

Per quanto riguarda la Piccola squadra, la vittoria va al Rione Nero (14,20), composta da Martina Bandini, Giuseppe Celiento, Guerrino Celiento,a Celiento, Lorenzo Facchini, Fernando Vergnana. I musici: Christian Traversari, Gabriele Taglioni, Sara Larizza, Zelia Laghi, Riccardo Barnabè, Gaia Gregorio, Ginevra Cipriani. Il Rione di Porta Ravegnana ha avuto la meglio sul Rione Rosso (10,20) e il Borgo (9,58).

Sempre in questa categoria vittoria, si confermano vincitori i musici del Rione Rosso (13,10) Agata Fiaschetti Agata, Martina Rossi, Lisa Amadeo, Alessia D’Amico, Martina Pierucci, Anna Mercuriali.Hanno avuto la meglio sui musici del Nero (10,70) e del Borgo (5,99).

Vincono i piccoli sbandieratori dell Rione Rosso (10,45), unico partecipante, ma che ha dimostrato grande impegno nel portare sbandieratori giovanissimi in una prova impegnativa. La Grande squadra di I fascia era composta da Francesco Ivan Mastropasqua, Alex Babini, Leonardo Vitali, Filippo Vitali, Massimo Ranali, Marco Severi, Maicol Babini, Federico Albrizio.

(fonte: sito ufficiale del palio di Faenza)