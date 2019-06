Questa mattina, giovedì 20 giugno, intorno alle ore 10.50 in Via Cesari è stata messa in atto una strategia di “truffa dell’abbraccio” con l’intento di rubare una catena d’oro.

Una donna ha chiesto informazioni e poi si è sentita di abbracciare il suo interlocutore. Piccolina, robusta, vestita con pantacalza nera e maglia grigia, capelli raccolti a coda di cavallo mora: questo l’identikit della truffatrice, scappata a bordo di una Seat Color argento. I Carabinieri sono stati avvisati.

Alle ore 11.30 circa in via Romolo Conti un signore, invece, stava pulendo la propria automobile in garage, quando, nuovamente, una donna ha chiesto indicazioni per la farmacia, per poi essere pronta a ringraziare con un abbraccio. L’uomo non ha voluto rischiare e l’ha allontanata. Al polso sinistro, infatti, aveva un orologio, oltre alla fede al dito.

Sono giunte in questi giorni anche segnalazioni dai paesi del Forese sulle chat Whatsapp di controllo del vicinato, i cui referenti ne hanno dato notizia alla redazione in data odierna.